Тільки вакциновані працівники Microsoft зможуть повернутися в офіси
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
IT-корпорація Microsoft попередила своїх співробітників, що вакцинація від COVID-19 буде обов’язковою умовою для повернення на роботу в офіси компанії.
Про це повідомляє The Verge.
«Microsoft проінформувала співробітників, що, починаючи з вересня, потрібно підтвердження вакцинації від усіх, хто увійде в будівлю Microsoft у США», — пише видання.
Компанія планує повністю відкрити свій офіс після 4 жовтня 2021 року.
«Ґрунтуючись на наших постійних консультаціях з експертами в галузі охорони здоровʼя та даних, найраніша дата повного відкриття наших робочих місць в США буде не раніше 4 жовтня 2021 року», — йдеться у заяві компанії, яка опинилася у розпорядженні The Verge.
Крім того, Microsoft обіцяє забезпечити спеціальним житлом співробітників, які не можуть вакцинуватися з медичних чи релігійних міркувань.
- Американська компанія Netflix зобовʼязала акторів, які залучені до зйомок на студії у США, і деяких співробітників пройти вакцинацію від коронавірусу.
- До офісів Google зможуть повернутися тільки ті співробітники, які зроблять щеплення проти коронавірусу.