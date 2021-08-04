Тільки вакциновані працівники Microsoft зможуть повернутися в офіси

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

IT-корпорація Microsoft попередила своїх співробітників, що вакцинація від COVID-19 буде обов’язковою умовою для повернення на роботу в офіси компанії.

Про це повідомляє The Verge.

«Microsoft проінформувала співробітників, що, починаючи з вересня, потрібно підтвердження вакцинації від усіх, хто увійде в будівлю Microsoft у США», — пише видання.

Компанія планує повністю відкрити свій офіс після 4 жовтня 2021 року.

«Ґрунтуючись на наших постійних консультаціях з експертами в галузі охорони здоровʼя та даних, найраніша дата повного відкриття наших робочих місць в США буде не раніше 4 жовтня 2021 року», — йдеться у заяві компанії, яка опинилася у розпорядженні The Verge.

Крім того, Microsoft обіцяє забезпечити спеціальним житлом співробітників, які не можуть вакцинуватися з медичних чи релігійних міркувань.