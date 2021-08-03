«Потрібно здійснити правосуддя»: у ЄС відреагували на загибель білоруса Шишова

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Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Жозеп Боррель закликав здійснити правосуддя у справі про загибель очільника київського «Білоруського дому» Віталія Шишова.

Про це він написав у своєму Twitter.

«Шокований повідомленнями про те, що білоруського активіста Віталія Шишова знайшли повішеним у київському парку. Він допоміг багатьом уникнути репресій режиму Лукашенка», — зазначив Боррель.

Він також подякував українській владі за швидке відкриття розслідування його загибелі, зокрема й можливого вбивства.