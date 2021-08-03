У Німеччині за тиждень після вибуху в технопарку знайшли тіло ще одного загиблого
- Автор:
- Катерина Кадакова
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У Німеччині знайшли тіло ще одного загиблого внаслідок вибуху в індустріальному парку Chempark.
Про це повідомляється на Facebook-сторінці компанії Currenta, яка керує парком.
«Одного із двох зниклих безвісти після вибуху в резервуарному парку в центрі утилізації Bürrig виявили сьогодні», — заявили в компанії, посилаючись на інформацію поліції Кельну.
За даними прокуратури, загиблого вже опізнали.
Наразі залишається зниклою безвісти ще одна людина, загалом загинули шестеро людей.
- 27 липня на заході Німеччини в місті Леверкузен на території технопарку для хімічної промисловості прогримів вибух і почалася сильна пожежа. Унаслідок вибуху постраждали щонайменше 30 людей.
- Chempark — один з найбільших у світі індустріальних парків хімічного виробництва, в якому працюють понад 60 компаній, включно з Bayer і Lanxess.