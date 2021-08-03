У лікарні Краматорська помер другий гірник, що постраждав під час вибуху на шахті в Донецькій області
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- Катерина Кадакова
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Кримський Андрій / УНІАН
У лікарні в Краматорську (Донецька область) помер другий гірник, який отримав опіки під час вибуху на шахті в селищі Удачне.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook голова профспілки гірників, нардеп («Батьківщина») Михайло Волинець.
«В опіковому відділенні міської лікарні Краматорська помер ще один гірник, постраждалий від вибуху на шахтоуправлінні «Покровське», — написав він.
За словами Волинця, лікарі продовжують боротися за здоров’я вісьмох гірників.
- 31 липня вранці на шахті, що належить ПрАТ «Шахтоуправління «Покровське» стався вибух у північному польовому конвеєрному штреку на горизонті 815 м.
- Унаслідок вибуху 10 гірників, які працювали під землею, отримали опіки різного ступеня, їх госпіталізували. Проте один із постраждалих від отриманих травм помер того ж дня.