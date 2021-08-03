Офіс президента: Зеленський тримає на контролі розслідування вбивства білоруса Шишова

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Президент Володимир Зеленський стежить за ходом розслідування вбивства громадянина Білорусі, голови громадської організації «Білоруський Дім в Україні» Віталія Шишова в Києві.

Про це на брифінгу повідомив речник глави держави Сергій Никифоров, передає Інтерфакс-Україна.

«Ми ретельно стежимо за висновками поліції, президент, звичайно ж, тримає цю справу на контролі», — повідомив Никифоров.

У вівторок, 3 серпня, близько 8 години ранку на території лісопаркової зони в Святошинському районі столиці знайшли повішеним 26-річного громадянина Білорусі Віталія Шишова. Він не повернувся з пробіжки, на яку вийшов 2 серпня. Київська прокуратура кваліфікувала справу як умисне вбивство.

«Білоруський Дім в Україні» — спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які змушені були залишити країну через режим Олександра Лукашенка. Шишов займався тим, що верифікував перебіжчиків з Білорусі: хто дійсно тікає від режиму Олександра Лукашенка, а хто — агент білоруського КДБ.