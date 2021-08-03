Офис президента: Зеленский держит на контроле расследование убийства беларуса Шишова

Президент Владимир Зеленский следит за ходом расследования убийства гражданина Беларуси, главы общественной организации «Беларусский Дом в Украине» Виталия Шишова в Киеве.

Об этом на брифинге сообщил спикер главы государства Сергей Никифоров, передает Интерфакс-Украина.

«Мы тщательно следим за выводами полиции, президент, конечно же, держит это дело на контроле», — сообщил Никифоров.

Во вторник, 3 августа, около восьми часов утра на территории лесопарковой зоны в Святошинском районе столицы нашли повешенным 26-летнего гражданина Беларуси Виталия Шишова. Он не вернулся с пробежки, на которую вышел 2 августа. Киевская прокуратура квалифицировала дело как умышленное убийство.

«Беларусский Дом в Украине» — сообщество, созданное для взаимопомощи беларусам, вынужденным покинуть страну из-за режима Александра Лукашенко. Шишов занимался тем, что верифицировал перебежчиков из Беларуси: кто действительно убегает от режима Александра Лукашенко, а кто — агент беларусского КГБ.