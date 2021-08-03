«Всі повернуться до себе додому, питання часу». Зеленський заявив, що Крим ніколи не буде російською територією
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба Офісу президента України
Крим, який Росія окупувала в 2014 році, ніколи не стане російською територією.
Про це заявив президент Володимир Зеленський в ефірі телеканалу «Дом».
«Ти любиш цю країну або не любиш. От любиш — ти українець. Не любиш — ти гість, мандрівник. Оці люди, які окупували, вони ніколи не будуть любити Крим так, як любимо ми. Для тебе ця природа — унікальна, для тебе це море — це дитинство. Для тебе ці рапани — вони смачні. І я, коли їм цих рапанів, шукаю, а де там пісочок», — зізнався він.
Також президент поділився іншими спогадами про юність у Криму.
«Стрибав з 14 метрів зі скелі, дивував свою дружину майбутню тоді ще. Трусилися коліна, а я стрибав. Це я, я там жив, це моя земля. Це не їхня земля, їхнє покоління тут рости не буде, і діти їхні тут не перебувають, і помирати за нашу землю вони не будуть. Це ніколи не буде російською територією, просто ніколи», — додав Зеленський.
Окремо глава держави згадав про депортацію кримських татар з півострова в 1944 році.
«Не можна голову прошити татарам і сказати: «Вас тут не було, там була депортація — це все вигадали». Неможливо це, та хоч перепишіть історію, хоч всі міста перейменуйте. Зітріть цю історію. Всі вони повернуться до себе додому. Питання часу», — наголосив президент.
- 16 березня 2014 року на території українського Криму відбувся невизнаний міжнародною спільнотою «референдум про статус півострова».
- Президент Росії Володимир Путін 18 березня 2014 року одноосібно оголосив про «включення Криму до складу РФ». У такий спосіб Росія анексувала українську територію.
- Україна, Європейський Союз, Сполучені Штати та жодна інша цивілізована країна не визнали результати голосування на цьому «референдумі» та запровадили санкції проти Росії.