НАБУ вимагає від СБУ доставити екссуддю Чауса в суд для обрання запобіжного заходу

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Працівники Національного антикорупційного бюро бачать у діях СБУ перевищення повноважень у контексті справи екссудді Миколи Чауса та вимагають доставити його в суд.

За словами пресслужби НАБУ, о 14:00 4 серпня 2021 року підсудного Чауса необхідно доставити до зали Вищого антикорупційного суду для обрання запобіжного заходу.

Національне бюро наголошує, що дотримання закону є обов’язком для всіх правоохоронних органів.

«Приховування співробітниками СБУ від детективів НАБУ інформації про місцезнаходження екссудді Дніпровського райсуду міста Києва, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди, є фактичним сприянням в ухиленні від кримінального судочинства», — наголосили в НАБУ.

Річ у тім, що в Україні Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада позбавила його недоторканності, а згодом Соломʼянський суд санкціонував його затримання. Судді загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Оскільки ця справа стосується корупційної складової, то за рішенням суду саме працівникам НАБУ потрібно передати підсудного.

Нагадаємо, 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. А після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю та вивезли в невідомому напрямку.

Згодом стало відомо, що Чауса везуть до Києва. Співробітники НАБУ вели погоню за СБУ до будівлі спецслужби, вимагаючи віддати їм екссуддю, проте силовики проігнорували детективів. Адвокат судді Ростислав Кравець, цитуючи СБУ, повідомив, що офіційно Чауса в будівлі СБУ немає.