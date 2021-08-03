Суд у Москві обмежив свободу соратниці Навального через акції протесту в січні

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Преображенський суд Москви визнав соратницю російського опозиціонера Олексія Навального, юриста Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь винною в підбурюванні до порушення антикоронавірусних правил на акції протесту 23 січня в Москві та призначив їй 1,5 року обмеження волі.

Про це пише «Русская служба Би-би-си».

Півтора року Соболь буде заборонено залишати житло з 22:00 до 06:00 і відвідувати масові заходи, виїжджати з Москви та Московської області, вона повинна відвідувати інспекцію тричі на місяць.

Видання зазначає, що під час судових дебатів 28 липня державний обвинувач попросив для Соболь покарання у вигляді двох років обмеження волі.