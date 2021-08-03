Суд у Москві обмежив свободу соратниці Навального через акції протесту в січні
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
The Insider
Преображенський суд Москви визнав соратницю російського опозиціонера Олексія Навального, юриста Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь винною в підбурюванні до порушення антикоронавірусних правил на акції протесту 23 січня в Москві та призначив їй 1,5 року обмеження волі.
Про це пише «Русская служба Би-би-си».
Півтора року Соболь буде заборонено залишати житло з 22:00 до 06:00 і відвідувати масові заходи, виїжджати з Москви та Московської області, вона повинна відвідувати інспекцію тричі на місяць.
Видання зазначає, що під час судових дебатів 28 липня державний обвинувач попросив для Соболь покарання у вигляді двох років обмеження волі.
- У квітні Перовський суд Москви визнав Любов Соболь винною в порушенні недоторканності житла. Її засудили до одного року умовно і виправних робіт.
- У лютому суд виніс вирок Навальному. У нього був умовний термін (три з половиною роки), але суд вирішив змінити його на реальний, оскільки Навальний не зʼявлявся до Федеральної служби виконання покарань відмічатися як умовно засуджений у справі «Ів Роше». Адвокати політика наголошували, що він не приходив, тому що лікувався в Берліні після отруєння бойовою отрутою «Новачок».