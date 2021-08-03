У Києві знайшли мертвим голову «Білоруського Дому в Україні» Віталія Шишова. Він зник напередодні
- Автор:
- Софія Телішевська
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vvshishov / Instagram
Голову «Білоруського Дому в Україні» Віталія Шишова, який зник учора у Києві, знайшли повішеним сьогодні в одному з київських парків, неподалік від місця його проживання.
Мобільний телефон і особисті речі Віталія вилучені з місця події, повідомляє пресслужба поліції у Києві.
Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Поліція Києва звертається до всіх, хто знав Віталія Шишова, з проханням надати інформацію про останні тижні його життя, його психоемоційний стан, можливі погрози тощо.
«За Віталіком стежили. Про ці факти ми повідомляли у поліцію. Також нас неодноразово попереджали як місцеві джерела, так і свої люди в Білорусі про всілякі провокації аж до викрадення і ліквідації », — повідомили в БДУ.
Нагадаємо, Шишов зник у Києві 2 серпня під час пробіжки. Він активно допомагав громадянам Білорусі й тим, хто постраждав від режиму Олександра Лукашенка. Переїхати в Україну Віталій був змушений восени 2020 року, після виходу на гомельські протести в серпні і подальшого активного протистояння узурпаторам влади в Білорусі.
- «Білоруський Дім в Україні» — спільнота, створена для взаємодопомоги білорусам, які були змушені виїхати з країни через «режим Олександра Лукашенка». Організація надає допомогу з пошуком житла для оренди, легалізацією білорусів в Україні, працевлаштуванням та іншим.
- Раніше в Токіо, де тривають Олімпійські ігри, розгорівся скандал із білоруською спортсменкою Христиною Тимановською. Легкоатлетка повідомила, що її намагаються вивезти до Білорусі через критику на адресу штабу своєї команди. Напередодні вона заявила, що 29 липня їй довелося взяти участь в естафеті на 400 метрів без попередження з боку керівництва команди. Спринтерка сказала, що її виключили з команди, бо вона «розповіла у своєму Instagram про недбалість тренерів».
- Тимановська мала 2 серпня взяти участь у забігу на 200 метрів серед жінок. Однак 1 серпня тренерський штаб прийшов до неї в кімнату і наказав зібрати речі, перш ніж її відвезуть в аеропорт. В аеропорту жінка звернулася по допомогу до поліцейських. Тимановська заявила, що боїться повертатись у Білорусь. В аеропорту її охороняла японська поліція, а 2 серпня відвезли у посольство Польщі, де запропонували візу й продовження спортивної кар’єри. За даними ЗМІ, її чоловік виїхав із Білорусі до Києва.