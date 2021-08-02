Білоруська легкоатлетка Тимановська полетить до Польщі прямим рейсом із Токіо

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Facebook / Кристина Тимановская

Білоруська легкоатлетка Христина Тимановська, яку зняли з Олімпіади і намагались силою повернутися до Мінська, вирушить до Польщі.

Про це повідомили Reuters у Білоруському фонді спортивної солідарності.

«Вона полетить з Токіо прямим рейсом до Варшави 4 серпня, через два дні», — сказав очільник Фонду Олександр Опейкін.

За його словами, Тимановська погодилася на пропозицію Польщі та звернулася за міжнародною допомогою. У посольстві Польщі в Токіо їй видали гуманітарну візу.

«Ми у Фонді допомогли їй купити квиток до Варшави», — зазначив Опейкін.

Джерело у Фонді розповіло Reuters, що Тимановська планує просити політичний притулок у Німеччині або Австрії, тому що вона хоче продовжити кар’єру спортсменки.

Її чоловік Арсеній Зданевич також вирушить з України до Польщі. Один із лідерів білоруської опозиції Павло Латушко, який теж наразі живе у Польщі, розповів, що влада Білорусі вже контактували з матір’ю Тимановської. Їй розповіли, що її донька нібито була шпигуном західних країн і попросили вмовити спортсменку повернутися до Білорусі.