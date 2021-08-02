Спортивний арбітражний суд відхилив запит білоруської спортсменки Тимановської про її допуск до Олімпіади

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kristi_timanovskaya / Instagram

Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив запит білоруської спортсменки Христини Тимановської про скасування рішення Національного олімпійського комітету Білорусі про її відсторонення від участі в Олімпійських іграх у Токіо.

Про це повідомляється на сайті CAS в Токіо.

«Президент ad hoc відділення CAS відхилив термінове прохання відкласти виконання оскаржуваного рішення, оскільки спортсменка не змогла довести свою правоту», — йдеться у документі.