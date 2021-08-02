«Зараз у безпеці»: чоловік білоруської легкоатлетки Тимановської підтвердив, що виїхав до України

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Чоловік білоруської легкоатлетки Христини Тимановської, яку влада Білорусі зняла з Олімпіади та намагалась силою повернути до Мінська, Арсеній Зданевич підтвердив, що виїхав до України.

Про це він розповів у коментарі BBC.

Зданевич своє точне місцеперебування не називає з міркувань безпеки. Він сам теж спортсмен — майстер спорту, працював тренером із фітнесу.

«Рішення про виїзд ухвалив протягом пів години. Не відчував, що за мною стежать, спокійно пройшов кордон, зараз у безпеці», — пояснив чоловік.

Він зазначив, що наразі вони з дружиною не знають, що робити далі. До України він приїхав тому, що у нього тут є знайомі.

Водночас у самої Христини у Білорусі залишилася мама. Зданевич розповів, що родина її підтримує.

Він також заявив, що вони з дружиною готові повернутися до Білорусі, якщо їх не посадять і проти них не буде кримінальних справ.