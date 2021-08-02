У Дніпрі запровадили обов’язкову вакцинацію для муніципальних службовців

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Tim Reckmann / Flickr

У Дніпрі муніципальних службовців зобов’язали пройти вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook мер міста Борис Філатов та виклав фотокопію розпорядження.

«Тепер усі мої підлеглі зобов'язані бути вакцинованими, а якщо не хочуть, то нехай за свої гроші щотижня надають довідку про негативний ПЛР (як у мерії Нью-Йорка). Або звільняються», — заявив він.

Окрім цього, Філатов пообіцяв бонуси провакцинованим мешканцям міста: безкоштовні місячні проїзні в електротранспорті та метро Дніпра, а також безоплатне відвідання кінотеатру (після другої дози).

Згідно з документом, усі працівники виконавчих органів, комунальних підприємств, установ, закладів міської ради мають вакцинуватися до 15 жовтня 2021 року. Після цього в них вимагатимуть довідку з результатом ПЛР-тесту на COVID-19. Працівники, які мають певні медичні протипоказання для вакцинації, повинні будуть надати підтверджувальні документи.