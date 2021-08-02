В ОАЕ дозволили вакцинувати від коронавірусу дітей від 3 років

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Matt Allworth / Flickr

Міністерство охорони здоровʼя Обʼєднаних Арабських Еміратів дозволило використання китайської вакцини Sinopharm для дітей з трьох років.

Про це повідомляє The Guardian.

Рішення ухвалили після випробування на 900 добровольцях в Абу-Дабі. Попри це, результати дослідження не опублікували.

За інформацією Міністерства охорони здоровʼя ОАЕ, станом на початок серпня понад 78% населення — це приблизно 9 млн людей, отримали першу дозу вакцини. 70% закінчили вакцинацію.