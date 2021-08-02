МОЗ: До кінця літа в Україні зроблять ще 4,5 мільйона щеплень від коронавірусу
- Автор:
- Олег Панфілович
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Sean Gallup / Staff
В Україні до кінця липня мають зробити 4,5 мільйона щеплень від коронавірусу.
Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.
«За липень зроблено 2 917 636 щеплень від COVID-19. Це майже на 250 тис. більше ніж за всі попередні місяці кампанії разом. До кінця літа маємо зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 раза», — написав міністр.
Ляшко закликав не відкладати щеплення. «Дельта-штам коронавірусу вже в Україні, а вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті», — додав міністр.
- Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Загалом в Україні зараз 20 хворих зі штамом «Дельта».
- 31 липня в Україну прибуло ще 1,5 мільйона доз вакцини CoronaVac від компанії Sinovac Biotech. Загалом від початку вакцинальної кампанії МОЗ отримав майже 12 мільйонів доз різних препаратів від коронавірусу.