МОЗ: До кінця літа в Україні зроблять ще 4,5 мільйона щеплень від коронавірусу

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Sean Gallup / Staff

В Україні до кінця липня мають зробити 4,5 мільйона щеплень від коронавірусу.

Про це повідомив міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

«За липень зроблено 2 917 636 щеплень від COVID-19. Це майже на 250 тис. більше ніж за всі попередні місяці кампанії разом. До кінця літа маємо зробити ще мінімум 4,5 млн щеплень. Тобто збільшити липневе охоплення в 1,5 раза», — написав міністр.

Ляшко закликав не відкладати щеплення. «Дельта-штам коронавірусу вже в Україні, а вакцинація – єдиний ефективний спосіб запобігти тяжкому перебігу хвороби та смерті», — додав міністр.