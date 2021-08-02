У Конгресі представили доповідь про походження COVID-19 з лабораторії в Ухані
- Автор:
- Олег Панфілович
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Japanexperterna.se / Flickr
Керівник групи республіканців у комітеті з міжнародних справ Палати представників Мак Маккол представив доповідь, в якій йдеться про докази, що підтверджують версію про витік коронавірусу з лабораторії Уханьського інституту вірусології.
Про це пише The Hill.
Зазначається, що документ підготували за підсумками розслідування, проведеного конгресменами-республіканцями. Згідно з ним, вірус «просочився» з Уханьського інституту «десь до 12 вересня 2019 року», можливо навіть у серпні.
Автори звіту також наполягають, що вчені лабораторії китайського інституту за сприяння американських експертів і державних фондів Китаю і США працювали над модифікацією коронавірусів. І ці роботи могли бути секретними та небезпечними одночасно.
«Це підтверджують, зокрема, телеграми Держдепартаменту США від 2018 року, в яких американські дипломати висловлювали стурбованість з приводу невисоких заходів безпеки, прийнятих в Уханьському інституті», — повідомляє видання.
У доповіді також зазначено, що вчені з лабораторії в Ухані, а також їхні американські колеги, мали можливість модифікувати генетично змінені віруси, не залишаючи слідів цих операцій.
Мак Маккол закликав Конгрес ухвалити закон, який накладає санкції на вчених з Уханьської лабораторії і членів Комуністичної партії Китаю, які перешкоджали поширенню інформації про COVID-19 і перешкодили швидкому реагуванню на цю біологічну небезпеку.
- Китай відмовився брати участь у запропонованому Всесвітньою організацією охорони здоровʼя (ВООЗ) другому етапі розслідування щодо походження COVID-19.
- Походження вірусу SARS-CoV-2 досі залишається спірним. ВООЗ планувала перевірити лабораторії в Ухані, поруч з якими, імовірно, були зареєстровані перші випадки зараження коронавірусом. Китай заперечує розробку COVID-19, а в Уханьському інституті вірусології стверджують, що вірус виник природним шляхом.
- Вважається, що коронавірус уперше зʼявився на гуртовому ринку в місті Ухань у кінці 2019 року. Журналісти назвали першу людину з підтвердженим коронавірусом — це жінка, яка продавала креветки на ринку морепродуктів «Хуанань». 23 січня 2020 року Ухань став першим у світі містом, яке повністю ізолювали через спалах коронавірусу.
- У березні ВООЗ підготувала звіт про свій візит до Китаю, де її експерти намагалися встановити походження коронавірусу. Там вважають, що він передався людині від тварин. Найбільш ймовірним шляхом у ВООЗ вважають передачу коронавірусу людям від кажанів через якусь іншу тварину. При цьому зараження людей напряму від кажанів теж вважають можливим.