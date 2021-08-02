У Конгресі представили доповідь про походження COVID-19 з лабораторії в Ухані

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Керівник групи республіканців у комітеті з міжнародних справ Палати представників Мак Маккол представив доповідь, в якій йдеться про докази, що підтверджують версію про витік коронавірусу з лабораторії Уханьського інституту вірусології.

Про це пише The Hill.

Зазначається, що документ підготували за підсумками розслідування, проведеного конгресменами-республіканцями. Згідно з ним, вірус «просочився» з Уханьського інституту «десь до 12 вересня 2019 року», можливо навіть у серпні.

Автори звіту також наполягають, що вчені лабораторії китайського інституту за сприяння американських експертів і державних фондів Китаю і США працювали над модифікацією коронавірусів. І ці роботи могли бути секретними та небезпечними одночасно.

«Це підтверджують, зокрема, телеграми Держдепартаменту США від 2018 року, в яких американські дипломати висловлювали стурбованість з приводу невисоких заходів безпеки, прийнятих в Уханьському інституті», — повідомляє видання.

У доповіді також зазначено, що вчені з лабораторії в Ухані, а також їхні американські колеги, мали можливість модифікувати генетично змінені віруси, не залишаючи слідів цих операцій.

Мак Маккол закликав Конгрес ухвалити закон, який накладає санкції на вчених з Уханьської лабораторії і членів Комуністичної партії Китаю, які перешкоджали поширенню інформації про COVID-19 і перешкодили швидкому реагуванню на цю біологічну небезпеку.