В Україні за добу вакцинували понад 35 тисяч людей та виявили 265 нових випадків COVID-19

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За добу в Україні медики вакцинували 38 080 людей, з них першу дозу отримали 27 722, а повністю імунізовані — 10 672.

Про це інформує МОЗ.

Протягом доби працювали 207 мобільних бригад, 430 пунктів щеплення та 296 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії першу дозу препарату вже отримали 3 599 169 людей, а дві дози — 2 033 616 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 5 594 703 щеплення.

Крім того, упродовж доби в Україні виявили 265 нових випадків COVID-19, зокрема захворіли 11 дітей та один медпрацівник.

Також за минулу добу:

госпіталізовано — 385 осіб;

летальних випадків — чотири;

одужало — 176 осіб;

Від початку пандемії в Україні зафіксували 2 253 534 випадки зараження коронавірусом. При цьому 52 955 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 187 170 — одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (62), Одеській (30), Тернопільській (30), Вінницькій (21) та Харківській (17) областях.

Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Загалом в Україні зараз 20 хворих зі штамом «Дельта».

Цей варіант коронавірусу протікає агресивніше та швидше, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.