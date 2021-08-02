Терористична організація «Діти вогню» взяла на себе відповідальність за підпал лісів у Туреччині

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Haresh Kumar / Twitter

Організація «Діти вогню», яка пов’язана з курдами та вважається терористичною, взяла на себе відповідальність за причетність до лісових пожеж на території Туреччини. Вогонь забрав життя вісьмох людей.

Про це повідомила турецька газета Yeni Şafak, мовляв, «Діти вогню» заявили, що хочуть «поставити турецький режим на коліна вогняним потопом», бо він «не розуміє іншої мови».

Високопосадовці уже кілька дні поспіль розглядають версію підпалу лісів як головну, зокрема, таку думку висловлював Реджеп Таїп Ердоган. Відповідні висновки зробили через те, що в окремих регіонах вогонь поширювався навіть без поривів вітру, що викликало підозру.

Робітнича партія Курдистану, до якої причетні «Діти вогню», вдається до такої тактики ще з 1990-х років, зокрема у 2020 році вони підпалили 400 гектарів лісів в день річниці вислання свого лідера з Сирії.