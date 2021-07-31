У Миколаєві зафіксували чотири випадки зараження штамом «Дельта». Привезли з Туреччини та Росії

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Gabriel Kuchta / Stringer

У Миколаєві виявили чотири випадки зараження штамом коронавірусу «Дельта». Троє пацієнтів напередодні повернулися до України з Туреччини, ще один — з Росії.

Стан усіх пацієнтів задовільний, вони перебувають на самоізоляції, повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

«Як бачите зі статистичних даних, щодня маємо не менше 20 випадків захворювання. Тож хвороба зовсім не вщухає, а навпаки. Представники МОЗ наголошують на можливій новій хвилі захворювання вже восени», ㅡ зазначив Кім.

Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу. Загалом в Україні зараз 20 хворих зі штамом «Дельта».

Цей варіант коронавірусу протікає агресивніше та швидше, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, тому вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.