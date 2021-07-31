Третя річниця нападу на Гандзюк: США закликають українську владу притягнути до відповідальності вбивць активістки
- Автор:
- Софія Телішевська
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Wikimedia Commons
Посольство США в Україні закликало українську владу притягнути до відповідальності вбивць активістки Катерини Гандзюк. Саме сьогодні, 31 липня, виповнюється три роки з дня нападу на Катерину.
Про це йдеться у зверненні пресаташе посольства США в Україні Деніела Лангенкампа.
«Три роки тому на Катерину Гандзюк, видатну громадську активістку, вчинили жорстокий напад. Катерина Гандзюк, її сімʼя, друзі та всі українці, які борються за краще майбутнє, заслуговують відповідей. Ми закликаємо владу притягнути її вбивць до відповідальності», ㅡ зазначив він і додав, що США стоять на боці суспільства, яке прагне справедливості.
Лангенкамп підкреслив, що «памʼять про Гандзюк назавжди залишиться у громадянському суспільстві, яке є важливою частиною активної, успішної та демократичної України».
- Громадська активістка Катерина Гандзюк померла в київській лікарні 4 листопада 2018 року після того, як трьома місяцями раніше в Херсоні її облили сірчаною кислотою. За підозрою в участі або співучасті в замаху на вбивство Гандзюк затримали шістьох осіб.
- 25 червня 2020 року Офіс генерального прокурора завершив розслідування у справі про вбивство Гандзюк.
- Прокуратура просить для Мангера й Левіна (організатори) по 12 років вʼязниці. Обидва заперечують свою провину. Також відомо, що сімʼя Катерини Гандзюк вимагає від Мангера і Левіна 23 мільйони гривень за моральну шкоду.