Через рішення Кремля США звільняють близько 200 працівників консульств у Росії

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Secretary Antony Blinken / Twitter

США звільняють 182 співробітників у своїх дипломатичних представництвах у Росії. Це вимушене рішення, продиктоване забороною Кремля наймати на роботу в американські посольства росіян або громадян з третіх країн.

Про це йдеться в заяві Держдепу від імені держсекретаря Ентоні Блінкена.

Річ у тім, що із серпня в дипломатичних представництвах США не можуть працювати громадяни Росії або третіх країн, за винятком охорони. У зв’язку з цим Штати вимушені звільнити співробітників і підрядників, які співпрацювали з дипломатичними представництвами США в Москві, Владивостоку і Єкатеринбурзі.

«Сполучені Штати безмежно вдячні за віддану роботу нашого місцевого персоналу та підрядників у дипломатичних представництвах у Росії. Ці заходи дуже вплинуть на діяльність місії США в Росії, потенційно — включно з безпекою нашого персоналу та нашою можливістю вести дипломатичну взаємодію з російським урядом», — зазначає Ентоні Блінкен.