Тенісистка Еліна Світоліна принесла Україні пʼяту медаль на Олімпіаді в Токіо

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Facebook / Elina Svitolina

Перша ракетка України Еліна Світоліна стала бронзовою призеркою Олімпіади—2020 в Токіо. Тенісистка виграла матч та принесла Україні п’яту медаль.

Спортсменка зіграла проти Олени Рибакіної з Казахстану у бронзовому фіналі, де остання у трьох сетах поступилась українці.

Олена Рибакіна (Казахстан) – Еліна Світоліна (Україна) 1:2 (6:1, 5:7, 4:6).

Таким чином, Світоліна виграла першу в історії українського тенісу олімпійську медаль. На минулих Іграх в Ріо-де-Жанейро українка дійшла до чвертьфіналу.

29 липня Світоліна програла у двох сетах спортсменці з Чехії Маркеті Вондрушовій — 3:6, 1:6. Прохід до півфіналу для Світоліної став особистим рекордом на Олімпіаді.