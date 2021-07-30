Мінʼюст США вимагає від Мінфіну передати у Конгрес податкові декларації Трампа
- Автор:
- Софія Телішевська
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Donald J. Trump / Facebook
Міністерство юстиції США оголосило, що американський Мінфін має передати податкові декларації експрезидента Дональда Трампа постійному бюджетному комітету Палати представників.
Відповідне рішення ухвалило Міністерство юстиції США, яке одночасно виконує функції Генеральної прокуратури, пише The Hill.
Голова бюджетного комітету почав вимагати передачу особистих та комерційних декларацій Трампа ще в 2019 році. Він також викликав на слухання тодішнього міністра фінансів Стівена Мнучіна й голову податкової служби, щоби декларації Трампа передали в Конгрес.
Натомість адміністрація відмовилась виконати запит та прийти на слухання, через що комітет ініціював позов.
- 2 липня у США прокуратура висунула обвинувачення проти компанії експрезидента Дональда Трампа The Trump Organization та її фінансового директора Аллена Вайсельберга. Їм закидають створення «масштабної та зухвалої» схеми податкового шахрайства. Наразі слідство з’ясовує, чи маніпулювала компанія Трампа вартістю своєї нерухомості, щоб зменшити податки і забезпечити вигідні умови позики під час президентства Трампа.
- За перші два роки президентства Дональд Трамп сплатив менше ніж дві тисячі доларів податків на дохід, а до того не платив їх протягом 10 років через значні збитки, яких зазнавав його бізнес. У відповідь на звинувачення про несплату податків Трамп запевнив, що сплатив до бюджету країни мільйони доларів.