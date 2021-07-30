СБУ не відреагувала на вимоги НАБУ віддати їм екссуддю Чауса. Бюро називає такі дії силовиків незаконними

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Цензор.НЕТ

НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Миколу Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували.

Відтак колишнього суддю доставили на вул. Володимирську, 33, повідомляє НАБУ.

Такі дії Служби безпеки України антикорупційне бюро називає незаконними.

«Відповідно до ч. 1 ст. 210 КПК України уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування. Правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро», — зазначили в НАБУ.

Річ у тім, що в Україні Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада позбавила його недоторканності, а згодом Соломʼянський суд санкціонував його затримання. Судді загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.

Оскільки ця справа стосується корупційної складової, то за рішенням суду саме працівникам НАБУ потрібно передати підсудного. Тому й точиться «боротьба» між НАБУ і СБУ щодо затримання та передачі Чауса.