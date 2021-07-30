СБУ не відреагувала на вимоги НАБУ віддати їм екссуддю Чауса. Бюро називає такі дії силовиків незаконними
- Автор:
- Софія Телішевська
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Цензор.НЕТ
НАБУ ідентифікувало автомобілі, якими працівники СБУ перевозили розшукуваного суддю Миколу Чауса, однак на законні вимоги детективів зупинитись та передати їм підозрюваного співробітники Служби безпеки не реагували.
Відтак колишнього суддю доставили на вул. Володимирську, 33, повідомляє НАБУ.
Такі дії Служби безпеки України антикорупційне бюро називає незаконними.
«Відповідно до ч. 1 ст. 210 КПК України уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування. Правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам Національного бюро», — зазначили в НАБУ.
Річ у тім, що в Україні Миколу Чауса підозрюють у хабарництві. 6 вересня 2016 року Верховна Рада позбавила його недоторканності, а згодом Соломʼянський суд санкціонував його затримання. Судді загрожує позбавлення волі на строк від восьми до 12 років.
Оскільки ця справа стосується корупційної складової, то за рішенням суду саме працівникам НАБУ потрібно передати підсудного. Тому й точиться «боротьба» між НАБУ і СБУ щодо затримання та передачі Чауса.
- У березні 2017 року стало відомо, що Чауса затримано в Кишиневі. Він намагався отримати політичний притулок у Молдові, але отримав відмову. Водночас Українська влада вимагала екстрадиції Чауса.
- 3 квітня 2021 року Чауса нібито викрали у центрі Кишинева та вивезли за межі Молдови через український кордон. Однак Національне антикорупційне бюро і Нацполіція України заявили 5 квітня, що нічого не знають про викрадення. Пізніше в СБУ повідомили, що розслідують викрадення і незаконне переправлення екссудді через кордон.
- 8 квітня журналісти повідомили, що до викрадення Чауса може бути причетна українська воєнна розвідка. У ГУР Міноборони заперечують причетність до інциденту.
- 16 травня у Telegram-каналі «ChausUA Николай Чаус» опублікували відео, на якому екссуддя сказав, що «живий та здоровий», а також заявив, що його справді викрадали, «але не зараз, а у 2016 році».
- 30 липня колишнього суддю Миколу Чауса знайшли у Вінницькій області. Про нього поліцейським повідомив житель села Мазурівка Вінницької області. За даними ЗМІ, Чауса спочатку затримали поліцейські, які прибули на місце події та підтвердили його особу. Але після цього туди приїхали співробітники СБУ, забрали колишнього суддю з собою та вивезли в невідомому напрямку.