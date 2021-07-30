Лукашенко готовий ввести у Білорусь російські війська, якщо буде «загроза нацбезпеці» країни
- Автор:
- Софія Телішевська
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі загрози національній безпеці введе у країну російські війська.
Про це повідомляє державне агентство БелТА.
«Зараз у цьому немає ніякої необхідності, у нас досить міцні, згуртовані, компактні Збройні сили. Крім «територіалів», ми можемо в потрібний момент в короткий проміжок часу 500 тисяч чоловік призвати, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо», – заявив він.
За словами Лукашенка, Білорусь потрапила в епіцентр цивілізаційного протистояння. Він заявив, що уздовж білоруських кордонів «нарощується наступальна військова інфраструктура НАТО».
Так за його словами, поблизу від Білорусі нібито формується нове з’єднання — 18 механізована дивізія, «на озброєння якої надійдуть американські танки «Абрамс».
«Як бачите, нічого не змінюється. Початок Великої Вітчизняної війни їх так нічому і не навчив. Вони забули, що таке Брестська фортеця», — заявив він.
Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, у свою чергу, сказав, що влада Білорусі не зверталася до російського керівництва з приводу можливості розміщення збройних сил Росії.
- Раніше голова Конституційного суду Білорусі Петро Міклашевич запропонував закріпити в конституції країни, що одна людина може бути президентом не більше двох термінів, а також збільшити віковий ценз для кандидатів.
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