Лукашенко готовий ввести у Білорусь російські війська, якщо буде «загроза нацбезпеці» країни

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в разі загрози національній безпеці введе у країну російські війська.

Про це повідомляє державне агентство БелТА.

«Зараз у цьому немає ніякої необхідності, у нас досить міцні, згуртовані, компактні Збройні сили. Крім «територіалів», ми можемо в потрібний момент в короткий проміжок часу 500 тисяч чоловік призвати, а це вже сила. Якщо буде мало, сюди будуть введені всі Збройні сили Російської Федерації. Такого ніколи не буде. Але якщо потрібно, ми роздумувати не будемо», – заявив він.

За словами Лукашенка, Білорусь потрапила в епіцентр цивілізаційного протистояння. Він заявив, що уздовж білоруських кордонів «нарощується наступальна військова інфраструктура НАТО».

Так за його словами, поблизу від Білорусі нібито формується нове з’єднання — 18 механізована дивізія, «на озброєння якої надійдуть американські танки «Абрамс».

«Як бачите, нічого не змінюється. Початок Великої Вітчизняної війни їх так нічому і не навчив. Вони забули, що таке Брестська фортеця», — заявив він.

Речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков, у свою чергу, сказав, що влада Білорусі не зверталася до російського керівництва з приводу можливості розміщення збройних сил Росії.