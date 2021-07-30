Перший вирок за порушення закону про нацбезпеку: у Гонконгу чоловіка засудили до 9 років в’язниці

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@ezracheungtoto / Twitter

У Гонконгу 24-річного колишнього офіціанта визнали винним у тероризмі та підбурюванні до відокремлення регіону, засудивши його на 9 років вʼязниці за новим китайським законом про національну безпеку.

Про це повідомляє Reuters.

Наступного дня після ухвалення закону Тонг Ін-кіт наїхав мотоциклом на трьох поліцейських під час акції протесту. У руках він тримав прапор із надписом «Визволимо Гонконг, революція наших часів».

На думку сторони обвинувачення, цей вислів буквально закликає до незалежності Гонконгу від материка, водночас захист наполягав, що його значення було більш двозначним.

Зрештою суддя постановив, що ця фраза може спонукати інших до «відокремлення», і визнав чоловіка винним, засудивши до 6,5 років за підбурювання до відокремлення і до 8 років за терористичну діяльність. Загальний термін становитиме 9 років.

Зазначимо, Тонг Ін-кіт став першим засудженим за новим китайським законом про нацбезпеку. Він не визнав свою провину. Адвокат Ін-кіта буде оскаржувати вирок суду.

Правозахисники розкритикували вирок Тонгу, заявивши, що він обмежує свободу слова. Зокрема, представниця Amnesty International в Азії Яміні Мішра заявила, що «закон про нацбезпку — це не просто інструмент, щоб вселити жах у критиків уряду в Гонконзі, це зброя, яка буде використана для їхнього увʼязнення».