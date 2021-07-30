«Східні області є критичними». У МОЗ прогнозують продовження карантину в Україні восени

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Чузавков Сергій / УНІАН

Карантин в Україні буде продовжений з 1 вересня.

Про це заявив головний санітарний лікар країни Ігор Кузін в ефірі «Сніданку з 1+1».

«Щодо продовження карантину. Найімовірніше, він буде продовжений, бо ми розуміємо, що до карантину прив’язується багато організаційних заходів, зокрема заходів у рамках цивільного захисту населення. Тому він буде продовжений», — сказав він, проте не зміг спрогнозувати тривалість карантину.

За словами Кузіна, зараз ситуація стабільна.

«Ми не фіксуємо спалахів якихось локальних або загальнонаціональних. Зараз ми перебуваємо в «зеленій» епідемічній зоні, ознак спалаху немає», — розповів він.

Водночас головний санлікар зазначив, що занепокоєння викликають переважно східні області, «вони зараз є критичними».

«На рівні деяких об’єднаних територіальних громад або районів цих областей фіксуються спалахи або кластери захворювання. Вони зараз розслідуються. Це райони Донецької, Луганської, Харківської та Львівської областей. Місто Київ сюди не входить, тому що Київ реєструє багато нових випадків з точки зору виявлення, але за абсолютними показниками або за показниками на 100 тисяч населення показники більш-менш нормальні», — додав Кузін.