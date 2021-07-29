Кабмін оприлюднив нові умови відвідування шкіл та вишів — 80% персоналу має бути вакциновано

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Кабінет міністрів опублікував постанову зі змінами обмежень адаптивного карантину. Відтак уряд вирішив привʼязати роботу закладів освіти у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину до рівня вакцинації персоналу.

Про це йдеться на сайті Кабміну.

Відповідно до постанови, відвідування закладів освіти та проведення в них масових заходів дозволять, якщо мінімум 80% персоналу пройдуть повний курс вакцинації від коронавірусу та матимуть документ, який це підтверджує.

Заклади, у яких вакциновано менше 20% персоналу, не зможуть працювати, якщо регіон покине «зелену» зону карантину.

Восени Україна очікує поширення штаму «Дельта», оскільки він зараз домінує у 19 країнах Європи. Уранці 28 липня стало відомо, що в Києві помер перший пацієнт, у якого діагностували саме цей штам вірусу.

Цей варіант коронавірусу протікає агресивніше та швидше, ніж попередні штами: на другий-третій день після госпіталізації у пацієнтів різко знижується сатурація, через що вони не можуть самостійно дихати та потребують перебування в реанімації. Вік важких хворих — від 30 до 40 років.