У Токіо на тлі Олімпіади різко зросла кількість заражень коронавірусом

Новини

Keith lankford / Flickr

У столиці Японії Токіо за останні кілька днів фіксують різке зростання кількості нових заражень коронавірусом. Погіршення епідемічної ситуації спостерігають на тлі проведення в країні Олімпійських ігор.

За добу, 28 липня, у Токіо виявили 3865 нових випадків, а днем раніше — 3177. І таке зростання лікарі фіксують уже третій день. Загалом у Японії повідомили про більш ніж 10 тисяч нових випадків зараження за добу, що є найбільшим показником для країни.

Головний радник уряду з питань протидії коронавірусу, лікар Шигеру Омі застеріг від перевантаження системи охорони здоровʼя та пояснив, що вакцинація наразі є головним інструментом для стримування пандемії.

За його словами, багато жителів Японії звикли до ситуації з коронавірусом і тому нехтують правилами карантину. Крім того, він визнає, що поширення штаму «Дельта» також грає у цій статистиці не останню роль.

А от губернаторка Токіо Юріко Коїке зазначила, що збільшення кількості інфікувань коронавірусом не повʼязане з Олімпійськими іграми. Вона наголосила, що молодь повинна вакцинуватися, залишатися вдома та дотримуватися протиепідемічних заходів.

У свою чергу професор психології Харади Такаюкі зазначила, що багато людей на тлі радісного олімпійського настрою та успіхів японських спортсменів більше не сприймають коронавірус настільки серйозно.

Нагадаємо, в день відкриття Олімпійських ігор у Токіо пройшли масові протести — люди вимагали скасувати Олімпіаду, «бо вона спровокує нову хвилю хвороби».