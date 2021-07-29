Лісові пожежі в Туреччині: вогонь дістався популярних курортів, є загиблі
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Twitter / Örnek Haber
У Туреччині масштабні лісові пожежі у провінціях Мугла й Анталія поступово підбираються до курортних міст. Також в уряді підтвердили інформацію про трьох загиблих від вогню.
Про це пише Hurriyet.
«Унаслідок пожежі в [районі]Манавгаті загинули троє наших громадян. Також постраждали 122 людини, 58 з них надається медична допомога», — повідомили в Управлінні надзвичайних ситуацій Туреччини.
Вогонь підходить до таких популярних курортів, як Бодрум, Мармарис та Ічмелер. Пожежі намагаються загасити як із землі, так і з повітря.
«Ми реагуємо на лісову пожежу в Мармарисі за допомогою 30 пожежних розрахунків, 5 гелікоптерів і літака. Ми молимося за героїв», — розповів міністр сільського і лісового господарства Бекір Пакдемірлі.
У деяких населених пунктах цих провінцій вже евакуюють населення.
- У турецькій Анталії внаслідок пожежі постраждали 53 людини. Влада розслідує різні версії загоряння. Лісові пожежі спалахнули відразу в чотирьох місцях у Манавгатському районі.
- У Греції вирують лісові пожежі, які загрожують передмістям, що розташовані на півночі від Афін. Через це влада евакуювала людей, які проживають у наближених до пожежі районах.