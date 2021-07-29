Біля берегів Сицилії знайшли затонулий давньоримський корабель із глечиками для вина

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Soprintendenza del Mare / Facebook

У Середземному морі біля узбережжя Палермо виявили затонуле давньоримське судно, що датується другим століттям до нашої ери. Про це повідомляє The Guardian.

Корабель перебуває на глибині 92 метрів, неподалік від муніципалітету Ізола-делле-Фемміне. Судячи з перших знімків, які зробив підводний робот, він ніс великий вантаж винних амфор. Сицилійська влада описала знахідку як одну з найважливіших в археології за останні роки.

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Судно помітили поліцейські водолази на глибині 50 метрів під водою. Поліції повідомили про місцеперебування човна в рамках річного розслідування справ про викрадені артефакти. Щороку італійська поліція виявляє сотні незаконно вивезених давньоримських амфор у будинках торговців творами мистецтва.

Отримані дані проллють світло на торгову діяльність Риму в Середземноморʼї, де римляни торгували спеціями, вином, оливками та іншими продуктами в Північній Африці, Іспанії, Франції та на Близькому Сході.

У червні італійська влада вилучила в бельгійського колекціонера сотні незаконно зібраних археологічних знахідок, що датуються шостим століттям до нашої ери і оцінюються в €11 мільйонів.