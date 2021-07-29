В Україні за добу зробили понад 140 тисяч щеплень і виявили 846 нових хворих

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В Україні за добу 28 липня 143 534 людини отримали щеплення від коронавірусу. Першу дозу — 85 787 людей, другу — 57 747. Про це вранці 29 липня повідомило Міністерство охорони здоровʼя.

Загалом від початку вакцинальної кампанії прищепили 3 350 502 людини, з них отримали одну дозу — 3 350 500 людей, обидві — 1 874 958.

Також 28 липня виявили 846 нових хворих, шпиталізували 480 людей, померли 25, а одужали 510. Найбільше нових хворих виявили в Києві (195), Харківській (70), Донецькій (66), Запорізькій (56) та Одеській (56) областях.

Загалом від початку пандемії станом на 29 липня в Україні виявили 2 250 907 хворих на коронавірус, одужали 2 185 849 людей, померли 52 916.