Правляча партія Грузії вийшла з угоди з опозицією, яку укладали за посередництва ЄС

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Парламент Грузії

Правляча партія Грузії «Грузинська мрія» повідомила про вихід з угоди з опозицією, яка сосується врегулювання політичної кризи у країні. Її укладали за посередництва Європейського Союзу.

Про це пише «Грузия Онлайн».

Очільник партії Іраклі Кобахідзе зазначив, що через 100 днів після підписання угоди вона себе вичерпала. Однак він все ж допустив призначення дострокових виборів у країні.

Угода передбачала, що якщо восени 2021 року на місцевих виборах партія «Грузинська мрія» набере менше ніж 43% голосів, то у 2022 році у країні мають провести дострокові парламентські вибори.

«Ми готові з доброї волі призначити позачергові вибори не тільки, якщо отримаємо менше ніж 43% голосів (на місцевих виборах), але й у разі 53-відсоткової підтримки — якщо побачимо в поведінці опозиційних політичних партій, що наша політична система дозріла для коаліційного правління і подібний режим правління не зашкодить державі», — зазначив Кобахідзе.

За його словами, після анулювання угоди «країна повертається в конституційні рамки».

На цю заяву вже відреагували деякі опозиційні партії. Зокрема, партія «Лело для Грузії» допускає бойкот майбутніх виборів, а лідер політсили «Гірчі» Зураб Джапарідзе заявив, що якщо немає угоди — то немає і обов’язків, тому він покидає грузинський парламент.