Укргідрометцентр: Більшість областей України у четвер накриють грози, на заході та в центрі — град
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Pixabay / Hilde Stockmann
В Україні у четвер, 29 липня, в усіх областях, окрім півдня, очікується негода.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Так вдень у більшості регіонів прогнозують грози, в окремих районах західних та центральних областей — град та шквали 15—20 м/с (I рівень небезпечності).
У Київській області 29 липня вночі опадів не буде, а вдень пройде короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний 5—10 м/с.
Водночас синоптики попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у східних, Сумській, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Івано-Франківській, Тернопільській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму.
- Раніше синоптики попередили, що впродовж тижня в Україну повернеться спека, але в окремих регіонах очікуються короткочасні дощі. Утім, ночі будуть більш прохолодними, ніж під час антициклону Zoe.