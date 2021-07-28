Уряд оновив національний план вакцинації проти коронавірусу

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Уряд на засіданні 28 липня оновив національний план вакцинації проти коронавірусу до 31 грудня 2021 року.

Про це повідомив народний депутат фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко, який відвідує засідання Кабінету Міністрів.

План оновили через фактичні темпи вакцинальної кампанії та оновлення інформації щодо закупівель вакцини. Так відповідно до плану, кожного місяця планують отримувати три різні вакцини: Pfizer, AstraZeneca та Novovax.

Що стосується препарату Novovax, то його дослідження ще тривають. Так вакцина показала 90% ефективності проти COVID-19 у випробуваннях у США і Мексиці. У компанії казали, що вакциновані легко перенесли захворювання, натомість у групі плацебо було чотири важких випадки та 10 середньої тяжкості. Тоді зробили висновок, що вакцина Novavax на 100% захищає від середньо-важкого та важкого перебігу хвороби. Novavax планує опублікувати результати випробувань у медичному журналі, де їх перевірять незалежні експерти. Також компанія планує у третьому кварталі подати до регуляторних органів США та Європи заявки на реєстрацію препарату.

Загалом до кінця року Україна отримає понад 47 млн доз вакцини від різних виробників. Зокрема, за кошти державного бюджету привезуть 20 млн доз вакцини від компанії Pfizer. Цієї кількості вакцин буде достатньо, аби виконати завдання щодо повної вакцинації більшості дорослого населення України вже у 2021 році.

Премʼєр Денис Шмигаль відзначив, що в Україні відкрито вже майже 2 900 пунктів щеплень та центрів вакцинації.