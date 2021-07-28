Олімпіада в Токіо: українська каноїстка Вікторія Ус пройшла у півфінал змагань

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Facebook / Міністерство культури, молоді та спорту України

Українська спортсменка Вікторія Ус вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо після успішного виступу в гребному слаломі в одиночному каное.

Про це повідомляється на сторінці Міністерства молоді та спорту України у Facebook.

«Вікторія показала підсумковий 13-й результат, що дає їй право змагатися у півфіналі, який стартує вже завтра, 29 липня», — наголосили в Мінспорту.

Зазначається, що перше місце в слаломі в каное отримала британка Меллорі Франклін, другою фінішувала німкеня Андреа Герцог, третьою — чешка Тереза Фішерова.