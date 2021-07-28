Олімпіада в Токіо: українська каноїстка Вікторія Ус пройшла у півфінал змагань
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Facebook / Міністерство культури, молоді та спорту України
Українська спортсменка Вікторія Ус вийшла до півфіналу Олімпійських ігор у Токіо після успішного виступу в гребному слаломі в одиночному каное.
Про це повідомляється на сторінці Міністерства молоді та спорту України у Facebook.
«Вікторія показала підсумковий 13-й результат, що дає їй право змагатися у півфіналі, який стартує вже завтра, 29 липня», — наголосили в Мінспорту.
Зазначається, що перше місце в слаломі в каное отримала британка Меллорі Франклін, другою фінішувала німкеня Андреа Герцог, третьою — чешка Тереза Фішерова.
- Раніше на Олімпіаді український плавець 24-річний Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд на дистанції 800 метрів вільним стилем. Він подолав дистанцію за 7 хвилин і 41,28 секунди.
- Наразі олімпійська збірна України має три медалі на Олімпіаді в Токіо — поки усі бронзи. Перші дві завоювали дзюдоїстка Дарʼя Білодід (перша в історії незалежної України нагорода в жіночому дзюдо) і фехтувальник Ігор Рейзлін (перша олімпійська нагорода серед чоловіків у фехтуванні шпагою). Третю бронзу Олена Костевич і Олег Омельчук отримали у стрільбі з пневматичного пістолета.
- Також уперше в історії українського жіночого тенісу Еліна Світоліна вийшла в півфінал Олімпійських ігор в одиночному розряді. Раніше вона доходила лише до чвертьфіналу Олімпіади.