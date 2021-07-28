Олимпиада в Токио: украинская каноистка Виктория Ус прошла в полуфинал соревнований

Украинская спортсменка Виктория Ус вышла в полуфинал Олимпийских игр в Токио после успешного выступления в гребном слаломе в одиночном каноэ.
Об этом сообщается на странице Министерства молодежи и спорта Украины в Facebook.
«Виктория показала итоговый 13-й результат, что дает ей право бороться в полуфинале, который стартует уже завтра, 29 июля», — отметили в Минспорта.
Отмечается, что первое место в слаломе в каноэ получила британка Мэллори Франклин, второй финишировала немка Андреа Герцог, третьей — чешка Тереза Фишерова.
- Ранее на Олимпиаде украинский пловец 24-летний Михаил Романчук установил олимпийский рекорд на дистанции 800 метров вольным стилем. Он преодолел дистанцию за 7 минут и 41,28 секунды.
- Сейчас у олимпийской сборной Украины три медали на Олимпиаде в Токио — пока все бронзы. Первые две завоевали дзюдоистка Дарья Билодид (первая в истории независимой Украины награда в женском дзюдо) и фехтовальщик Игорь Рейзлин (первая олимпийская награда среди мужчин в фехтовании шпагой). Третью бронзу Елена Костевич и Олег Омельчук получили в стрельбе из пневматического пистолета.
- Также впервые в истории украинского женского тенниса Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийских игр в одиночном разряде. Ранее она доходила только до четвертьфинала Олимпиады.