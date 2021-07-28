Адміністрація Байдена розглядає введення обовʼязкової вакцинації для державних службовців

Новини

jlhervàs / Flickr

Адміністрація президента США Джо Байдена розглядає питання про те, щоб всі федеральні службовці були вакциновані від коронавірусу або їм доведеться регулярно здавати тести, дотримуватись дистанції, носити маски та мати обмеження на поїздки. Такі заходи уряд може вжити через штам «Дельта».

Про це повідомляє The New York Times.

Байден зазначив, що питання про обовʼязкову вакцинацію для всіх федеральних службовців ще розглядається, подробиць він не повідомив. Представники адміністрації заявили, що ця ідея аналогічна плану, який оголосив Нью-Йорк: будь хто з федеральних службовців, хто відмовляється від вакцинації, повинен проходити щотижневе тестування.

Питання про звільнення тих, хто відмовляється вакцинуватись, ще не розглядали. Однак уряд може запровадити для них певні обмеження, аби переконати, що вакцинація все ж потрібна.

Станом на 28 липня у США повністю вакцинували 163 мільйони людей — це 49,7% населення.

Зазначимо, що у США вирішили повернути обов’язковий масковий режим для вакцинованих осіб. Ідеться про практично дві третини території США — здебільшого штати на півдні та заході країни.