У готелі під Одесою масово отруїлися діти

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Luis Melendez / Unsplash

У готелі Bugaz Sea View в Одеській області сталося масове отруєння дітей. Девʼять осіб віком до 15 років госпіталізували з підозрою на гостру кишкову інфекцію.

Дітей відвезли до інфекційного відділення Білгород-Дністровської лікарні, повідомляє пресслужба Держпродспоживслужби.

«За попередніми оперативними даними, захворіли діти, які приїхали на відпочинок з міста Києва у складі групи кількістю 90 дітей», — повідомляє служба.

Держпродспоживслужба розпочала санітарно-епідеміологічне розслідування з подальшим проведенням лабораторних досліджень.

«Санітарно-епідеміологічне розслідування триває. Про підсумки повідомимо додатково», — йдеться у повідомленні.