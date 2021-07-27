ЦВК зареєструвала нового нардепа від «Слуги народу» замість міністра Монастирського

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Струмковський Володимир / УНІАН

Центральна виборча комісія зареєструвала нового нардепа від «Слуги народу» замість міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

Про це пише пресслужба ЦВК.

«23 липня до ЦВК надійшли заява та необхідні документи Антона Швачка щодо реєстрації його народним депутатом», — розповіли у Комісії.

Після розгляду усіх цих документів члени ЦВК ухвалили рішення зареєструвати Швачка нардепом, обраним за списком партії «Слуга народу». Він був під номер 139.