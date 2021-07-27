Тимчасова повірена у справах США повернулася до Києва
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
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U.S. Department of State
Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін повернулася до Києва після двотижневої відсутності.
Про це повідомляє посольство США в Україні.
«Раді знову вітати в Україні тимчасову повірену у справах США Крістіну Квін! Також щиро вдячні заступнику помічника держсекретаря США Джорджу Кенту, який протягом останніх двох тижнів виконував обовʼязки тимчасового повіреного у справах США», — йдеться в повідомленні.
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