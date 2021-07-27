Заступник генпрокурора Мамедов подав заяву про відставку
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Пресслужба прокуратури Автономної республіки Крим
Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов подав заяву про відставку з посади.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Twitter та виклав фото документа.
«Написав заяву про відставку. Дякую всім, хто був поряд у ці складні останні 6 років і робив неможливі речі: на правовому фронті протидіяв збройній агресії РФ та повірив у можливість розбудови ювенальної юстиції і реалізовував цей проєкт», — зазначив Мамедов.
Раніше юридична компанія «Міллер», яка представляє інтереси Мамедова, повідомляла, що «керівництво Офісу генерального прокурора створило для нього складні умови роботи і блокує виконання ним своїх посадових обовʼязків».
- 29 червня генпрокурор Ірина Венедіктова забрала «департамент війни» у свого заступника Гюндуза Мамедова і передала іншому заступнику — Максиму Якубовському. У того міг бути конфлікт інтересів через Віктора Медведчука. Того ж дня генпрокурор забрала департамент під своє керівництво.
- Правозахисники після цього просили президента Зеленського захистити «департамент війни» від Венедіктової.
- 1 липня стало відомо, що Мамедова позбавили доступу до держтаємниці, а невдовзі забрали у нього всі напрями, якими він керував. У зв’язку з цим Мамедов після 25 років роботи в органах прокуратури вирішив піти у відставку.