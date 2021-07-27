В Євросоюзі від коронавірусу вакцинували понад 70% дорослого населення

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

У Європейському Союзі вже 70% жителів отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу.

Про це повідомляє Єврокомісія.

«Наша мета полягала в тому, щоб захистити 70% дорослого населення Європейського Союзу за допомогою хоча б однієї вакцинації в липні. Сьогодні ми досягли цієї мети. А 57% дорослих вже мають повний захист завдяки двом дозам вакцини», — заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що штам «Дельта» дуже небезпечний. «Тому я закликаю всіх, у кого є можливість, пройти вакцинацію. Для власного здоровʼя і для захисту інших», — додала глава Єврокомісії.