СБУ викрила в Харківській області схему продажу немовлят за кордон. Дитина коштувала $60 тисяч

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СБУ

У Харківській області викрили групу зловмисників на чолі зі столичними репродуктологами. Ділки налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто в межах програми сурогатного материнства.

Про це 27 липня повідомила Служба безпеки України.

Дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові в $60 тисяч.

До складу групи входили мешканці Київської та Харківської областей, зокрема керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини. Зловмисники допомагали іноземцям оформити фіктивний шлюб з українками. Згодом «свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя» дружини, що є підставою для офіційного застосування допоміжних репродуктивних технологій. Далі шукали кандидаток на сурогатне материнство. Щойно жінка народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали, а іноземець формально отримував право вивезти дитину за кордон.

Також СБУ виявила факт недбалого ставлення медиків до своїх обов’язків, яке призвело до смерті новонароджених.

У межах кримінального провадження провели обшуки в центрі репродуктивної медицини та за місцем проживання учасників схеми. Під час обшуків вилучили документи, телефони та компʼютери з доказами їхньої протиправної діяльності.

Зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.