Грози, град і шквали. Синоптики оголосили штормове попередження на заході України
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Brigipix / Pixabay
У західних областях України у вівторок, 27 липня, очікується різке погіршення погоди.
Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.
Зокрема, синоптики прогнозують на заході грози, удень подекуди град і шквали 15—20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).
Водночас в Укргідрометцентрі попередили, що у Волинській, Житомирській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Вінницькій, Сумській та Миколаївській областях, у Криму та на сході країни переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
У Київській області 27 липня опади не очікуються, вітер південно-східний 5—10 м/с.
- Раніше синоптики попередили, що впродовж тижня в Україну повернеться спека, але в окремих регіонах очікуються короткочасні дощі. Утім, ночі будуть більш прохолодними, ніж під час антициклону Zoe.
- В останні кілька тижнів майже в усій Європі встановилася спекотна погода. У різних частинах північної півкулі через це відбуваються сильні пожежі. Північна Європа, Канада та США потерпають від рекордних температур, що призводить до загибелі людей.