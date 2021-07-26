У Данії щепленим різними вакцинами від коронавірусу запропонують третю дозу
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images
У Данії громадянам, які вакцинувалися різними препаратами від коронавірусу, запропонують зробити третє щеплення.
Про це з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя країни пише данське видання DR.
Зазначається, що Національна рада охорони здоровʼя вирішила пропонувати ще одну дозу матричної РНК-вакцини (Pfizer або Moderna) людям, які отримали першу дозу препаратом AstraZeneca, а другу — мРНК-вакциною.
Як пояснили в МОЗ, у березні Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через ускладнення у вигляді тромбозу після її введення. На той час приблизно 150 тисяч громадян встигли зробити щеплення — переважно це були працівники галузі охорони здоровʼя, соціальної сфери та літні люди.
Проте нині деякі країни дозволяють перетнути кордон лише людям, в яких було два щеплення однією вакциною.
Наразі в Міністерстві охорони здоров’я Данії не визначили, як буде організований та реалізований цей процес. Водночас зазначається, що щепити третьою вакциною будуть після завершення програми вакцинації населення.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство проте додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.
- Данія була першою країною Євросоюзу, яка в березні призупинила використання вакцини. Також в Данії призупинили використання вакцини Johnson & Johnson — теж через тромбоз.
- У квітні Данія повністю відмовилася від використання вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca-Oxford через нечисленні випадки тромбозу серед вакцинованих.