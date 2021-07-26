У Данії щепленим різними вакцинами від коронавірусу запропонують третю дозу

Новини

Ernesto Ryan / Stringer / Getty Images

У Данії громадянам, які вакцинувалися різними препаратами від коронавірусу, запропонують зробити третє щеплення.

Про це з посиланням на Міністерство охорони здоровʼя країни пише данське видання DR.

Зазначається, що Національна рада охорони здоровʼя вирішила пропонувати ще одну дозу матричної РНК-вакцини (Pfizer або Moderna) людям, які отримали першу дозу препаратом AstraZeneca, а другу — мРНК-вакциною.

Як пояснили в МОЗ, у березні Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через ускладнення у вигляді тромбозу після її введення. На той час приблизно 150 тисяч громадян встигли зробити щеплення — переважно це були працівники галузі охорони здоровʼя, соціальної сфери та літні люди.

Проте нині деякі країни дозволяють перетнути кордон лише людям, в яких було два щеплення однією вакциною.

Наразі в Міністерстві охорони здоров’я Данії не визначили, як буде організований та реалізований цей процес. Водночас зазначається, що щепити третьою вакциною будуть після завершення програми вакцинації населення.