В Іспанії розслідують смерть чоловіка після щеплення вакциною Johnson & Johnson

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Міністерство охорони здоров’я Іспанії розслідує смерть 36-річного чоловіка, який помер через два тижні після того, як отримав вакцину Johnson & Johnson від коронавірусу.

Про це пише La Vanguardia.

За інформацією відомства, медики не виключили, що може існувати прямий зв’язок між отриманим препаратом і смертю іспанця. Зазначається, що чоловік не мав патологій та отримав щеплення в Севільї 25 червня. 5 липня через погане самопочуття його довелося госпіталізувати. Передбачається, що він міг перенести інсульт.