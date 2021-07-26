На Венеційському фестивалі покажуть три українські фільми. «Відблиск» Васяновича претендує на «Золотого лева»
- Автор:
- Софія Телішевська
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Ernesto Ruscio / Getty Images
У програму 78-го Венеційського кінофестивалю потрапили три українські фільми. Зокрема, стрічка режисера Валентина Васяновича «Відблиск» змагатиметься за головну нагороду фестивалю — «Золотого лева».
Про це йдеться в конкурсній програмі фестивалю.
У «Відблиску» режисер показує, як лікар-доброволець після повернення з полону на війні намагається пристосуватися до нового життя.
Водночас фільми Олега Сенцова «Носоріг» і Петера Керекеша «Цензорка» покажуть у програмі «Горизонти».
У фільмі Сенцова молодий чоловік живе у 90-х і згадує, як бандитизм зруйнував його життя та сімʼю.
Стрічка Керекеша «Цензорка» розповідає історію молодої жінки Лесі, яку засудили до увʼязнення в одній з виправних установ Одеси.
Вона щойно народила первістка і потрапила у світ, населений лише жінками: увʼязненими, медсестрами та наглядачками, жінками різного віку, дружинами та вдовами, дочками, сестрами, вагітними та жінками з дітьми.
Цьогоріч кінофестиваль проводитимуть з 1 до 11 вересня.
- Раніше фільм Валентина Васяновича «Атлантида» отримав Шевченківську премію в номінації «Кіномистецтво».
- У вересні 2019 року цю ж роботу назвали найкращим фільмом у програмі Венеційського кінофестивалю «Горизонти». 6 листопада того ж року фільм отримав спеціальний приз міжнародного кінофестивалю в Токіо. У серпні 2020-го «Атлантида» потрапила в лонгліст Європейської кіноакадемії, яку називають «європейським Оскаром».
- У листопаді 2020 року президент Володимир Зеленський підписав указ про нагородження режисера фільму «Атлантида» Валентина Васяновича орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Той відмовився від державної нагороди.