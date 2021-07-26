Суд направив шамана Габишева, який йшов до Москви «виганяти» Путіна, на примусове лікування
- Автор:
- Олег Панфілович
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YouTube / BBC
Суд у російській Якутії направив шамана Олександра Габишева, який збирався провести обряд «вигнання Путіна», на примусове лікування.
Про це пише «Новая газета».
Габишева направлять до спеціалізованої медичної установи з інтенсивним спостереженням. «Це особливі умови — решітки, де тільки можливо. У такий режим відправляють убивць, ґвалтівників — тих, хто скоїв тяжкі та особливо тяжкі злочини», — повідомив виданню юрист Олексій Прянишніков.
За його словами, у таких установах застосовують підвищені дози нейролептиків, щоб обмежити пересування людини. При цьому юрист звернув увагу, що термін примусових заходів для Габишева суд не встановив.
Суд ухвалив таке рішення у кримінальній справі про застосування сили до співробітника Росгвардії. За версією слідства, у січні 2021 року, коли до Габишева прийшли з обшуком, він «застосував холодну зброю кустарного виробництва завдовжки 84 сантиметри і завдав колото-різану рану» одному зі співробітників. Поки рішення суду не набуло чинності, Габишев перебуватиме під вартою. Захист планує подати апеляційну скаргу.
- Габишев уперше оголосив про піший похід на Москву, щоб «вигнати» Путіна, у 2019 році, але його майже відразу затримали й оштрафували. Потім він планував похід навесні 2020 року.
- Про третій похід Габишев заявив уже на початку 2021 року. Він планував провести його в березні, добиратися хотів на білому коні.
- У березні 2021 року суд визнав Габишева неосудним.